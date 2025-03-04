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В США рассказали, чем Зеленский взбесил Вэнса - РИА Новости, 04.03.2025
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02:13 04.03.2025 (обновлено: 02:14 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002871629.html
В США рассказали, чем Зеленский взбесил Вэнса
В США рассказали, чем Зеленский взбесил Вэнса - РИА Новости, 04.03.2025
В США рассказали, чем Зеленский взбесил Вэнса
Владимир Зеленский разозлил вице-президента США Джей-Ди Вэнса в ходе встречи в Белом доме, обернувшейся скандалом, своей мимикой и жестами, такое мнение... РИА Новости, 04.03.2025
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джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский разозлил вице-президента США Джей-Ди Вэнса в ходе встречи в Белом доме, обернувшейся скандалом, своей мимикой и жестами, такое мнение высказал корреспондент Fox News Питер Дуси."Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского", — заявил он.По словам корреспондента, Зеленский в течение получаса сделал несколько неуважительных жестов. Трамп, общаясь с прессой, их не видел, однако остальные участники встречи заметили.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250302/trump-2002543125.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон, конгресс сша, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Майк Джонсон, Конгресс США, Джеймс Дэвид Вэнс
В США рассказали, чем Зеленский взбесил Вэнса

Корреспондент Fox News Дуси: Зеленский вывел из себя Вэнса мимикой и жестами

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский разозлил вице-президента США Джей-Ди Вэнса в ходе встречи в Белом доме, обернувшейся скандалом, своей мимикой и жестами, такое мнение высказал корреспондент Fox News Питер Дуси.
«
"Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского", — заявил он.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ
2 марта, 09:55
По словам корреспондента, Зеленский в течение получаса сделал несколько неуважительных жестов. Трамп, общаясь с прессой, их не видел, однако остальные участники встречи заметили.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с Зеленским, пишут СМИ
1 марта, 12:32
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМайк ДжонсонКонгресс СШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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