https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2003045271.html

Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии

Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии - РИА Новости, 04.03.2025

Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая находится в критическом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:48:00+03:00

2025-03-04T18:48:00+03:00

2025-03-04T19:31:00+03:00

происшествия

завьяловский район

россия

алтайский край

убийство главы района на алтае

николай онищенко

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая находится в критическом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Подозреваемый в убийстве находится в критическом состоянии в реанимации, у него практически отсутствует лицо, нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз", - рассказал источник. Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района, подозреваемый задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.

https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html

завьяловский район

россия

алтайский край

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Убийство главы района в Алтайском крае Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой. 2025-03-04T18:48 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, убийство главы района на алтае, николай онищенко