https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2003045271.html
Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии
Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии - РИА Новости, 04.03.2025
Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии
Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая находится в критическом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:48:00+03:00
2025-03-04T18:48:00+03:00
2025-03-04T19:31:00+03:00
происшествия
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николай онищенко
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая находится в критическом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Подозреваемый в убийстве находится в критическом состоянии в реанимации, у него практически отсутствует лицо, нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз", - рассказал источник. Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района, подозреваемый задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
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Убийство главы района в Алтайском крае
Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой.
2025-03-04T18:48
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происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, убийство главы района на алтае, николай онищенко
Происшествия, Завьяловский район, Россия, Алтайский край, Убийство главы района на Алтае, Николай Онищенко
Убийца главы района на Алтае находится в критическом состоянии
Убийца главы Завьяловского района на Алтае находится в критическом состоянии