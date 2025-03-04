https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002941119.html

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:41:00+03:00

2025-03-04T12:41:00+03:00

2025-03-04T15:51:00+03:00

происшествия

алтайский край

завьяловский район

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — добавили в ведомстве.Следователи устанавливают обстоятельства и мотив преступления.Позже в силовых структурах Алтайского края РИА Новости назвали имя задержанного — это один из непрямых подчиненных Онищенко Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, он возглавляет МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района". По словам собеседника агентства, рассматриваются разные мотивы убийства, но числе основной — профессиональная деятельность, с учетом того, что район туристический.Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил расследование на контроль.Николай Онищенко родился в 1973 году в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности. С 1994 года работал в правоохранительных органах, в том числе дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД "Завьяловский". В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района.

https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html

https://ria.ru/20250302/manyak-2002268716.html

алтайский край

завьяловский район

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Убийство главы района в Алтайском крае Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой. 2025-03-04T12:41 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, алтайский край, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае