https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002941119.html
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района
Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:41:00+03:00
2025-03-04T12:41:00+03:00
2025-03-04T15:51:00+03:00
происшествия
алтайский край
завьяловский район
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — добавили в ведомстве.Следователи устанавливают обстоятельства и мотив преступления.Позже в силовых структурах Алтайского края РИА Новости назвали имя задержанного — это один из непрямых подчиненных Онищенко Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, он возглавляет МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района". По словам собеседника агентства, рассматриваются разные мотивы убийства, но числе основной — профессиональная деятельность, с учетом того, что район туристический.Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил расследование на контроль.Николай Онищенко родился в 1973 году в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности. С 1994 года работал в правоохранительных органах, в том числе дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД "Завьяловский". В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района.
https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html
https://ria.ru/20250302/manyak-2002268716.html
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Убийство главы района в Алтайском крае
Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой.
2025-03-04T12:41
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PT0M09S
РИА Новости
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происшествия, алтайский край, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Алтайский край, Завьяловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае