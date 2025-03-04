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Исследование показало рост цены на тюльпаны в России - РИА Новости, 04.03.2025
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02:36 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tyulpany-2002873724.html
Исследование показало рост цены на тюльпаны в России
Исследование показало рост цены на тюльпаны в России - РИА Новости, 04.03.2025
Исследование показало рост цены на тюльпаны в России
Продажи тюльпанов в России в преддверии 8 марта снизились в годовом выражении на 4%: весенний цветок подорожал на четверть, до 2,4 тысячи рублей за букет, тогда РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:36:00+03:00
2025-03-04T02:36:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Продажи тюльпанов в России в преддверии 8 марта снизились в годовом выражении на 4%: весенний цветок подорожал на четверть, до 2,4 тысячи рублей за букет, тогда как цена на розы выросла на 12%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Сколько стоят отдельные виды цветов? Тюльпаны - средний чек - 2 402 рублей, на 25% выше уровня прошлого года, число покупок ниже на 4%. Розы - средний чек по РФ - 2 405 рублей, на 12% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 12%", - говорится в исследовании. Отмечается, что хризантемы подорожали на 31%, в среднем до 1,9 тысячи рублей за букет, а спрос на них вырос на 16%. Тогда как средний чек на лилии составил 2,87 тысячи рублей, что на 39% выше уровня прошлого года, при этом число покупок выросло почти на треть. В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, до 3,1 тысячи рублей, а в онлайне и то сильнее - почти на четверть, превысив 5,3 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, число покупок в розничной торговле выросло год к году на 8%, обороты выросли на 26%. Тогда как в онлайне число покупок увеличилось на 24%, а оборот - на 32%. "При сохранении текущей ценовой тенденции, в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18-20%, до уровней 3,9-4 тысяч рублей по России и 4,7-4,8 тысячи рублей в Москве", - добавили в компании. По словам экспертов, в марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. Так, объем продаж за месяц превышает предыдущий период более чем в 20 раз. При этом основная часть цветочной продукции, либо посадочного материала, поступает на отечественный рынок из-за границы, что напрямую влияет на формирование конечной стоимости на полке. Также на цену влияют затраты на упаковку, материалы, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Исследование показало рост цены на тюльпаны в России

Тюльпаны в России подорожали на 25%, в преддверии 8 марта продажи снизились

© РИА Новости / Константин ЧалабовВыращивание цветов к 8 марта
Выращивание цветов к 8 марта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выращивание цветов к 8 марта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Продажи тюльпанов в России в преддверии 8 марта снизились в годовом выражении на 4%: весенний цветок подорожал на четверть, до 2,4 тысячи рублей за букет, тогда как цена на розы выросла на 12%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Сколько стоят отдельные виды цветов? Тюльпаны - средний чек - 2 402 рублей, на 25% выше уровня прошлого года, число покупок ниже на 4%. Розы - средний чек по РФ - 2 405 рублей, на 12% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 12%", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что хризантемы подорожали на 31%, в среднем до 1,9 тысячи рублей за букет, а спрос на них вырос на 16%. Тогда как средний чек на лилии составил 2,87 тысячи рублей, что на 39% выше уровня прошлого года, при этом число покупок выросло почти на треть.
В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, до 3,1 тысячи рублей, а в онлайне и то сильнее - почти на четверть, превысив 5,3 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, число покупок в розничной торговле выросло год к году на 8%, обороты выросли на 26%. Тогда как в онлайне число покупок увеличилось на 24%, а оборот - на 32%.
"При сохранении текущей ценовой тенденции, в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18-20%, до уровней 3,9-4 тысяч рублей по России и 4,7-4,8 тысячи рублей в Москве", - добавили в компании.
По словам экспертов, в марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. Так, объем продаж за месяц превышает предыдущий период более чем в 20 раз. При этом основная часть цветочной продукции, либо посадочного материала, поступает на отечественный рынок из-за границы, что напрямую влияет на формирование конечной стоимости на полке. Также на цену влияют затраты на упаковку, материалы, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки.
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