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На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США - РИА Новости, 04.03.2025
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14:44 04.03.2025 (обновлено: 15:25 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tusk-2002979761.html
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США - РИА Новости, 04.03.2025
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США
Сообщения с польско-украинской границы подтверждают остановку американских поставок ВСУ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:44:00+03:00
2025-03-04T15:25:00+03:00
в мире
сша
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дональд туск
польша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения с польско-украинской границы подтверждают остановку американских поставок ВСУ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам."Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны", — сказал он.По словам премьера, ситуация серьезная и требует особой концентрации со стороны правительства. "Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших ведомств. Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо приостановить бесплодные дискуссии, &lt;...&gt; споры, коалиционные непонимания", — подчеркнул Туск. Как добавил глава правительства, нет никаких оснований думать, что заявления американской стороны — это просто слова."Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть", — сказал премьер.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
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В мире, США, Украина, Дональд Туск, Польша, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Евросоюз
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США

Туск: на польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США

© Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения с польско-украинской границы подтверждают остановку американских поставок ВСУ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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"Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны", — сказал он.

В Жешуве находится хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США. Основной поток зарубежной военной помощи проходит через аэропорт Жешув-Ясенка. Как сообщало агентство Bloomberg, аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины, а также является главным перевалочным пунктом при поездках зарубежных чиновников в Киев.

По словам премьера, ситуация серьезная и требует особой концентрации со стороны правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших ведомств. Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо приостановить бесплодные дискуссии, <...> споры, коалиционные непонимания", — подчеркнул Туск.
Как добавил глава правительства, нет никаких оснований думать, что заявления американской стороны — это просто слова.
«
"Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть", — сказал премьер.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТускПольшаВооруженные силы УкраиныКиевЕвросоюз
 
 
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