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Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну

Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну - РИА Новости, 04.03.2025

Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в понедельник сократились примерно на 11%, или на одну тысячу долларов, до 8,1 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:54:00+03:00

2025-03-04T10:54:00+03:00

2025-03-04T10:54:00+03:00

экономика

россия

какао-бобы

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Биржевые цены на какао-бобы в понедельник сократились примерно на 11%, или на одну тысячу долларов, до 8,1 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов понедельника стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 10,97%, до 8123 долларов за тонну. Расчетная цена пятницы составляет 9124 доллара, таким образом, снижение составило одну тысячу долларов. Сопоставимые потери наблюдались 21 февраля, когда стоимость упала почти на 10%, примерно до 9,1 тысячи долларов с 10,1 тысячи. В феврале цена фьючерса упала примерно на 16%. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну, таким образом, на данный момент стоимость примерно на треть опустилась с исторического максимума. При этом сейчас цена остается примерно вдвое выше, чем в ноябре 2023 года, когда она впервые за 46 лет превысила 4 тысячи долларов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, какао-бобы