Рейтинг@Mail.ru
Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tseny-2002915198.html
Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну
Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну - РИА Новости, 04.03.2025
Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну
Биржевые цены на какао-бобы в понедельник сократились примерно на 11%, или на одну тысячу долларов, до 8,1 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:54:00+03:00
2025-03-04T10:54:00+03:00
экономика
россия
какао-бобы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/62/1529366237_50:0:1870:1024_1920x0_80_0_0_e46e05c18f792f496ea596d6daeee5e6.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Биржевые цены на какао-бобы в понедельник сократились примерно на 11%, или на одну тысячу долларов, до 8,1 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов понедельника стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 10,97%, до 8123 долларов за тонну. Расчетная цена пятницы составляет 9124 доллара, таким образом, снижение составило одну тысячу долларов. Сопоставимые потери наблюдались 21 февраля, когда стоимость упала почти на 10%, примерно до 9,1 тысячи долларов с 10,1 тысячи. В феврале цена фьючерса упала примерно на 16%. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну, таким образом, на данный момент стоимость примерно на треть опустилась с исторического максимума. При этом сейчас цена остается примерно вдвое выше, чем в ноябре 2023 года, когда она впервые за 46 лет превысила 4 тысячи долларов.
https://ria.ru/20250302/ekspert-2002542124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/62/1529366237_278:0:1643:1024_1920x0_80_0_0_e5303aa9878b8f424c4d70398b1e12f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, какао-бобы
Экономика, Россия, какао-бобы
Цены на какао-бобы за день упали на тысячу долларов за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в понедельник упали на тысячу долларов за тонну

© Pixabay / dghchocolatierКакао
Какао - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Pixabay / dghchocolatier
Какао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Биржевые цены на какао-бобы в понедельник сократились примерно на 11%, или на одну тысячу долларов, до 8,1 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов понедельника стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 10,97%, до 8123 долларов за тонну. Расчетная цена пятницы составляет 9124 доллара, таким образом, снижение составило одну тысячу долларов.
Сопоставимые потери наблюдались 21 февраля, когда стоимость упала почти на 10%, примерно до 9,1 тысячи долларов с 10,1 тысячи. В феврале цена фьючерса упала примерно на 16%.
В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну, таким образом, на данный момент стоимость примерно на треть опустилась с исторического максимума. При этом сейчас цена остается примерно вдвое выше, чем в ноябре 2023 года, когда она впервые за 46 лет превысила 4 тысячи долларов.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Эксперт рассказал о причинах высоких цен на кофе
2 марта, 09:41
 
ЭкономикаРоссиякакао-бобы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала