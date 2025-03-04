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Трюдо назвал условие снятия пошлин против США
Трюдо назвал условие снятия пошлин против США - РИА Новости, 04.03.2025
Трюдо назвал условие снятия пошлин против США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна снимет пошлины, вводимые против США, только после аналогичного шага со стороны Вашингтона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:39:00+03:00
2025-03-04T19:39:00+03:00
2025-03-04T19:40:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна снимет пошлины, вводимые против США, только после аналогичного шага со стороны Вашингтона. Ранее премьер Канады объявил, что его страна введет пошлины в ответ на меры США. "Наши пошлины будут действовать, пока пошлины США не будут сняты, и ни секундой меньше", - заявил Трюдо. Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
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сша, канада, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Мексика, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трюдо назвал условие снятия пошлин против США
Трюдо: Канада снимет пошлины против США после аналогичного шага штатов