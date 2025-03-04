https://ria.ru/20250304/tryudo-2003058202.html

Трюдо назвал условие снятия пошлин против США

Трюдо назвал условие снятия пошлин против США - РИА Новости, 04.03.2025

Трюдо назвал условие снятия пошлин против США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна снимет пошлины, вводимые против США, только после аналогичного шага со стороны Вашингтона. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:39:00+03:00

2025-03-04T19:39:00+03:00

2025-03-04T19:40:00+03:00

сша

канада

мексика

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дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна снимет пошлины, вводимые против США, только после аналогичного шага со стороны Вашингтона. Ранее премьер Канады объявил, что его страна введет пошлины в ответ на меры США. "Наши пошлины будут действовать, пока пошлины США не будут сняты, и ни секундой меньше", - заявил Трюдо. Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2003053598.html

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канада

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сша, канада, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире