Рейтинг@Mail.ru
Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 04.03.2025 (обновлено: 19:46 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tryudo-2003053598.html
Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады
Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады - РИА Новости, 04.03.2025
Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился лично к президенту США Дональду Трампу, заявив, что очень глупо с его стороны вводить пошлины против Канады. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:19:00+03:00
2025-03-04T19:46:00+03:00
в мире
канада
сша
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998136268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16502c60b3f64db65c8e00a7ba2353fb.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился лично к президенту США Дональду Трампу, заявив, что очень глупо с его стороны вводить пошлины против Канады."Теперь я хочу обратить напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо", - заявил Трюдо.Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html
канада
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998136268_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_15fda9ad309adc733d8cd058f677bdcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады

Трюдо, обращаясь к Трампу: очень глупо вводить пошлины против Канады

© AP Photo / Jose Luis MaganaДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился лично к президенту США Дональду Трампу, заявив, что очень глупо с его стороны вводить пошлины против Канады.
"Теперь я хочу обратить напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо", - заявил Трюдо.
Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трюдо вновь пообещал ответить на пошлины США на канадские товары
Вчера, 06:22
 
В миреКанадаСШАМексикаДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала