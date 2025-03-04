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Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны
Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны - РИА Новости, 04.03.2025
Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:11:00+03:00
2025-03-04T19:11:00+03:00
2025-03-04T19:48:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.С сегодняшнего дня Соединенные Штаты ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как сообщил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила."Сегодня США начали торговую войну против Канады", — заявил Трюдо на пресс-конференции. По словам премьера, Оттава в ответ введет пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. Он пояснил, что ограничения вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а остальные — через 21 день.
https://ria.ru/20250304/eksperty-2002979425.html
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в мире, сша, канада, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Канада, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны
Трюдо заявил, что США введенными пошлинами начали торговую войну с Канадой