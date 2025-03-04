https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html

Трюдо вновь пообещал ответить на пошлины США на канадские товары

Трюдо вновь пообещал ответить на пошлины США на канадские товары - РИА Новости, 04.03.2025

Трюдо вновь пообещал ответить на пошлины США на канадские товары

Премьер Канады Джастин Трюдо вновь пообещал, что Оттава ответит на пошлины США на канадские товары, и назвал решение американского президента Дональда Трампа их РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:22:00+03:00

2025-03-04T06:22:00+03:00

2025-03-04T06:22:00+03:00

экономика

канада

сша

мексика

джастин трюдо

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо вновь пообещал, что Оттава ответит на пошлины США на канадские товары, и назвал решение американского президента Дональда Трампа их ввести "необоснованным", отметив, что страна уже ведёт активные переговоры с провинциями и территориями для принятия ряда нетарифных мер на случай, если пошлины не будут отменены. США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады. "Канада не оставит это необоснованное решение без ответа. Если американские пошлины вступят в силу сегодня вечером, Канада, начиная с 12.01 утра завтра (08.01 вторника мск - ред.), ответит 25-процентными тарифами на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов... Наши пошлины останутся в силе до тех пор, пока торговые действия США не будут отменены, а на случай, если пошлины США не будут отменены, мы ведём активные и постоянные переговоры с провинциями и территориями для принятия ряда нетарифных мер", - приводятся слова Трюдо в пресс-релизе его офиса. Канадский премьер добавил, что Оттава введёт пошлины на американские товары стоимостью 30 миллиардов долларов немедленно, а на оставшиеся 125 миллиардов долларов - в течение 21 дня. По словам Трюдо, из-за введённых США пошлин американцы будут больше платить за продукты, бензин и автомобили и потенциально потеряют "тысячи" рабочих мест. Американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

https://ria.ru/20250223/trjudo-2001071604.html

https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html

канада

сша

мексика

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экономика, канада, сша, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады