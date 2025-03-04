https://ria.ru/20250304/tramp-2003059714.html
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:49:00+03:00
2025-03-04T19:49:00+03:00
2025-03-04T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе канадской экономики. "Трамп неоднократно говорил, что хочет увидеть крах канадской экономики, потому что это позволит ему проще аннексировать нас... Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом", - заявил Трюдо на пресс-конференции.
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Трюдо: Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления