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Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025
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19:49 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tramp-2003059714.html
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:49:00+03:00
2025-03-04T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе канадской экономики. "Трамп неоднократно говорил, что хочет увидеть крах канадской экономики, потому что это позволит ему проще аннексировать нас... Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом", - заявил Трюдо на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250304/tramp-2003059581.html
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо

Трюдо: Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления

© AP Photo / Aaron FavilaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе канадской экономики.
"Трамп неоднократно говорил, что хочет увидеть крах канадской экономики, потому что это позволит ему проще аннексировать нас... Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом", - заявил Трюдо на пресс-конференции.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трюдо заявил, что планирует провести переговоры с Трампом
Вчера, 19:48
 
В миреКанадаСШАДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
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