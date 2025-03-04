https://ria.ru/20250304/tramp-2003059581.html
Трюдо заявил, что планирует провести переговоры с Трампом
Трюдо заявил, что планирует провести переговоры с Трампом - РИА Новости, 04.03.2025
Трюдо заявил, что планирует провести переговоры с Трампом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что планирует в ближайшие дни провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:48:00+03:00
2025-03-04T19:48:00+03:00
2025-03-04T19:56:00+03:00
в мире
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сша
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что планирует в ближайшие дни провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом."Последние несколько дней я предлагал Дональду поговорить, и я ожидаю, что мы поговорим в ближайшие дни. Я всегда готов говорить с ним о важности совместной работы", - заявил Трюдо на пресс-конференции.Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2003058202.html
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в мире, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо заявил, что планирует провести переговоры с Трампом
Трюдо заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Трампом