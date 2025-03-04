Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios
Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому как к врагу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у союзников по НАТО, сообщает портал Axios.
"Его отношение к Путину как к партнеру, а к... Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев", - говорится в публикации.
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Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.