https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios

Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios

Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:08:00+03:00

2025-03-04T17:08:00+03:00

2025-03-04T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у союзников по НАТО, сообщает портал Axios. "Его отношение к Путину как к партнеру, а к... Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев", - говорится в публикации. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин