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Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios - РИА Новости, 04.03.2025
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17:08 04.03.2025 (обновлено: 17:09 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios
Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:08:00+03:00
2025-03-04T17:09:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у союзников по НАТО, сообщает портал Axios. "Его отношение к Путину как к партнеру, а к... Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев", - говорится в публикации. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios

Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому как к врагу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу, это вызывает тревогу у союзников по НАТО, сообщает портал Axios.
"Его отношение к Путину как к партнеру, а к... Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Вчера, 14:42
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
Вчера, 13:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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