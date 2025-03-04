https://ria.ru/20250304/tramp-2003010815.html

Белый дом назвал тему выступления Трампа перед конгрессом

Белый дом назвал тему выступления Трампа перед конгрессом - РИА Новости, 04.03.2025

Белый дом назвал тему выступления Трампа перед конгрессом

Темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет "возрождение американской мечты", заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:35:00+03:00

2025-03-04T16:35:00+03:00

2025-03-04T18:13:00+03:00

в мире

конгресс сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет "возрождение американской мечты", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит", - сообщила она во вторник в эфире телеканала Fox News.Левитт добавила, что Трамп и его администрация не беспокоятся из-за возможных попыток демократов сорвать предстоящее выступление президента.Трамп в рамках в ходе своего предстоящего выступления перед конгрессом расскажет о намерении завершить конфликт на Украине и о возвращении заложников из сектора Газы, отметила Левитт."Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой", - сообщила она.Левитт добавила, что Трамп также будет говорить о необходимости дополнительного финансирования для укрепления защиты американской границы.Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам конгресса США. Речь станет для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.

https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002993986.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, конгресс сша, дональд трамп