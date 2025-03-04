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СМИ: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе - РИА Новости, 04.03.2025
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14:19 04.03.2025 (обновлено: 17:26 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tramp-2002973959.html
СМИ: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе
СМИ: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе
Конгрессмены от Демократической партии ищут способ помешать выступлению президента США Дональда Трампа перед законодателями, пишет портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:19:00+03:00
2025-03-04T17:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конгрессмены от Демократической партии ищут способ помешать выступлению президента США Дональда Трампа перед законодателями, пишет портал Axios со ссылкой на источники. "Демократы обсуждают целый ряд вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв", — говорится в статье.Как рассказал порталу неназванный член палаты представителей, демократы сейчас решают, как наиболее эффективно выразить негодование из-за политики Белого дома. Но среди них наблюдаются серьезные разногласия по поводу того, каким образом это следует сделать. Так, по информации Axios, некоторые конгрессмены рассматривают возможность покинуть зал в тот момент, когда Трамп будет выдвигать тезисы, с которыми они не согласны. Другие же планируют сидеть на заседании "с каменным лицом" и не аплодировать во время речи президента. Среди других вариантов: принести на заседание плакаты, яйца или пустые упаковки из-под яиц, чтобы напомнить о растущих ценах, а также карманные издания Конституции США, красные карточки и трещотки.Сегодня Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам конгресса. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, глава государства представит законодательные инициативы в рамках концепции "Америка прежде всего". Сам Трамп пообещал рассказать о будущем сделки с Украиной по редкоземельным металлам и пообещал, что "вечер будет грандиозным".
https://ria.ru/20250304/tramp-2002905133.html
https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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353
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе

Axios: демократы могут сорвать выступление Трампа в конгрессе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конгрессмены от Демократической партии ищут способ помешать выступлению президента США Дональда Трампа перед законодателями, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
"Демократы обсуждают целый ряд вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв", — говорится в статье.
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Как рассказал порталу неназванный член палаты представителей, демократы сейчас решают, как наиболее эффективно выразить негодование из-за политики Белого дома. Но среди них наблюдаются серьезные разногласия по поводу того, каким образом это следует сделать.
Так, по информации Axios, некоторые конгрессмены рассматривают возможность покинуть зал в тот момент, когда Трамп будет выдвигать тезисы, с которыми они не согласны. Другие же планируют сидеть на заседании "с каменным лицом" и не аплодировать во время речи президента.
Среди других вариантов: принести на заседание плакаты, яйца или пустые упаковки из-под яиц, чтобы напомнить о растущих ценах, а также карманные издания Конституции США, красные карточки и трещотки.
Сегодня Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам конгресса. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, глава государства представит законодательные инициативы в рамках концепции "Америка прежде всего". Сам Трамп пообещал рассказать о будущем сделки с Украиной по редкоземельным металлам и пообещал, что "вечер будет грандиозным".
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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