https://ria.ru/20250304/tramp-2002951882.html
Политолог рассказал, что ждет Киев после перепалки Зеленского с Трампом
Политолог рассказал, что ждет Киев после перепалки Зеленского с Трампом - РИА Новости, 04.03.2025
Политолог рассказал, что ждет Киев после перепалки Зеленского с Трампом
Устроенный Владимиром Зеленским скандал в Белом доме воспринимается избирателями президента США Дональда Трампа как оскорбление, поэтому американский лидер не... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:15:00+03:00
2025-03-04T13:15:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Устроенный Владимиром Зеленским скандал в Белом доме воспринимается избирателями президента США Дональда Трампа как оскорбление, поэтому американский лидер не мог не отреагировать на этот демарш реальными действиями, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "Трамп должен был сделать что-то, кроме слов, в первую очередь потому, что он потерял бы собственное лицо перед своими избирателями. За Трампа голосовали простые американцы – условно рабочие, фермеры, то, что они увидели, они восприняли как оскорбление. И он ответил, и это хорошо. Зеленского надо было поставить на место или показать ему, что он не может действовать, как он действовал все последние годы", - сказал Михеев. Тем не менее, несмотря на принятое решение, момент неопределенности остается, поэтому очаровываться произошедшем точно не надо, отметил политолог. Однако в целом произошедшее открывает перспективы улучшения взаимоотношений между ядерными державами - Россией и США, отметил он. "В целом это, скорее, положительные новости для нас, и скандал с Зеленским развязывает руки Трампу для переговоров с Россией и встречи с Путиным", - добавил собеседник агентства. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002903660.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей михеев
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Михеев
Политолог рассказал, что ждет Киев после перепалки Зеленского с Трампом
Политолог Михеев: Белый дом счел поведение Зеленского в Белом доме оскорблением
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Устроенный Владимиром Зеленским скандал в Белом доме воспринимается избирателями президента США Дональда Трампа как оскорбление, поэтому американский лидер не мог не отреагировать на этот демарш реальными действиями, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
"Трамп должен был сделать что-то, кроме слов, в первую очередь потому, что он потерял бы собственное лицо перед своими избирателями. За Трампа голосовали простые американцы – условно рабочие, фермеры, то, что они увидели, они восприняли как оскорбление. И он ответил, и это хорошо. Зеленского надо было поставить на место или показать ему, что он не может действовать, как он действовал все последние годы", - сказал Михеев.
Тем не менее, несмотря на принятое решение, момент неопределенности остается, поэтому очаровываться произошедшем точно не надо, отметил политолог. Однако в целом произошедшее открывает перспективы улучшения взаимоотношений между ядерными державами - Россией и США, отметил он.
"В целом это, скорее, положительные новости для нас, и скандал с Зеленским развязывает руки Трампу для переговоров с Россией и встречи с Путиным", - добавил собеседник агентства.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.