Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tramp-2002900725.html
Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ
Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:48:00+03:00
2025-03-04T09:48:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить Владимира Зеленского к смягчению риторики, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского президента. "Трамп и его... команда продолжают верить, что относительно быстрое завершение войны... все еще возможно, и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны", - говорится в материале издания. Как отметил чиновник из администрации Трампа, у США с Россией есть возможность сотрудничать по урегулированию украинского конфликта. Издание подчеркивает, что даже если Зеленский "проглотит свою гордость" и извинится перед Трампом за перепалку в Белом доме, сделка по полезным ископаемым вряд ли сразу приведет к переговорам по урегулированию украинского конфликта и не удержит Трампа от сближения с Россией. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2002841235.html
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico
Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ

Politico: Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить Владимира Зеленского к смягчению риторики, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского президента.
"Трамп и его... команда продолжают верить, что относительно быстрое завершение войны... все еще возможно, и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны", - говорится в материале издания.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом, сообщает Bloomberg
Вчера, 08:48
Как отметил чиновник из администрации Трампа, у США с Россией есть возможность сотрудничать по урегулированию украинского конфликта.
Издание подчеркивает, что даже если Зеленский "проглотит свою гордость" и извинится перед Трампом за перепалку в Белом доме, сделка по полезным ископаемым вряд ли сразу приведет к переговорам по урегулированию украинского конфликта и не удержит Трампа от сближения с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп научит немцев логике и реальной геополитике
Вчера, 08:00
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала