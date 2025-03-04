https://ria.ru/20250304/tramp-2002900725.html

Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ

Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп попросил Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:48:00+03:00

2025-03-04T09:48:00+03:00

2025-03-04T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить Владимира Зеленского к смягчению риторики, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского президента. "Трамп и его... команда продолжают верить, что относительно быстрое завершение войны... все еще возможно, и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны", - говорится в материале издания. Как отметил чиновник из администрации Трампа, у США с Россией есть возможность сотрудничать по урегулированию украинского конфликта. Издание подчеркивает, что даже если Зеленский "проглотит свою гордость" и извинится перед Трампом за перепалку в Белом доме, сделка по полезным ископаемым вряд ли сразу приведет к переговорам по урегулированию украинского конфликта и не удержит Трампа от сближения с Россией. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.

https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002841235.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico