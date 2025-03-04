Трамп за месяц у власти развернул США в сторону России, сообщили СМИ
NBC: Трамп за месяц у власти развернул США в сторону РФ, отвергнув союз с Киевом
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всего на месяц нахождения на посту главы государства перестроил внешнюю политику, отвергнув тесный союз с Киевом и перенаправив американскую поддержку в сторону России, сообщает телеканал NBC.
"Чуть больше чем за месяц Трамп осуществил поразительную перестройку американской внешней политики, фактически передав поддержку США Москве и отвергнув тесный союз с Киевом, который культивировал бывший президент Джо Байден", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает NBC, этот "экстраординарный" поворот "перевернул" десятилетия враждебной внешней политики США в отношении России. По мнению телеканала, особенно ярко новая позиция была продемонстрирована на прошлой неделе во время напряженной встречи Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.