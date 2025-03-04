https://ria.ru/20250304/tramp-2002892298.html

Трамп за месяц у власти развернул США в сторону России, сообщили СМИ

Трамп за месяц у власти развернул США в сторону России, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп за месяц у власти развернул США в сторону России, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп всего на месяц нахождения на посту главы государства перестроил внешнюю политику, отвергнув тесный союз с Киевом и перенаправив... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:40:00+03:00

2025-03-04T08:40:00+03:00

2025-03-04T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всего на месяц нахождения на посту главы государства перестроил внешнюю политику, отвергнув тесный союз с Киевом и перенаправив американскую поддержку в сторону России, сообщает телеканал NBC. "Чуть больше чем за месяц Трамп осуществил поразительную перестройку американской внешней политики, фактически передав поддержку США Москве и отвергнув тесный союз с Киевом, который культивировал бывший президент Джо Байден", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает NBC, этот "экстраординарный" поворот "перевернул" десятилетия враждебной внешней политики США в отношении России. По мнению телеканала, особенно ярко новая позиция была продемонстрирована на прошлой неделе во время напряженной встречи Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/tramp-2002841235.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, nbc