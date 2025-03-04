Рейтинг@Mail.ru
Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tramp-2002868591.html
Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта
Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта - РИА Новости, 04.03.2025
Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта
Верховная рада Украины в обращении к президенту США Дональду Трампу поприветствовала его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:05:00+03:00
2025-03-04T01:05:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_0:92:5472:3170_1920x0_80_0_0_5277268858a19371871dc7bb5763aaa9.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в обращении к президенту США Дональду Трампу поприветствовала его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, выразив веру в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Украинский народ... верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия окажут решающее влияние на скорейшее прекращение боевых действий и достижение мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира", - говорится в обращении Рады к Трампу. Текст обращения публикуют украинские СМИ. В обращении также указывается, что безопасность и развитие Украины обеспечивается за счет поддержки со стороны США. Кроме того, Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в области поиска критических минералов. Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщала, что Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена. В свою очередь издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002861104.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860416.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_30:0:4894:3648_1920x0_80_0_0_6575f5fc7e0e142308408c0a0954b177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО
Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта

Рада поприветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в обращении к президенту США Дональду Трампу поприветствовала его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, выразив веру в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Вчера, 23:16
"Украинский народ... верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия окажут решающее влияние на скорейшее прекращение боевых действий и достижение мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира", - говорится в обращении Рады к Трампу. Текст обращения публикуют украинские СМИ.
В обращении также указывается, что безопасность и развитие Украины обеспечивается за счет поддержки со стороны США. Кроме того, Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в области поиска критических минералов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщала, что Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
В свою очередь издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
Вчера, 23:08
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала