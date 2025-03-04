Рада приветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта
Рада поприветствовала инициативы Трампа по урегулированию конфликта на Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в обращении к президенту США Дональду Трампу поприветствовала его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, выразив веру в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
"Украинский народ... верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия окажут решающее влияние на скорейшее прекращение боевых действий и достижение мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира", - говорится в обращении Рады к Трампу. Текст обращения публикуют украинские СМИ.
В обращении также указывается, что безопасность и развитие Украины обеспечивается за счет поддержки со стороны США. Кроме того, Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в области поиска критических минералов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщала, что Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
В свою очередь издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.