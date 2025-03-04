Трамп рассказал, чей кокаин нашли в Белом доме
Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал Байденам
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Кокаин, найденный в Белом доме, принадлежал бывшему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру, об этом заявил в интервью The Spectator президент США Дональд Трамп.
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"Ну, либо Джо (Байден — Прим. ред.), либо Хантер. Может быть, и Джо", — заявил он, комментируя инцидент с кокаином.
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Трамп добавил, все отпечатки пальцев на месте, где нашли кокаин, были стерты. При этом он пообещал разобраться в инциденте.
"Я собираюсь разобраться в этом, потому что там произошло... что-то плохое." — заявил президент США.
Секретная служба 2 июля 2023 года обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
Полиция 13 июля прошлого года сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.
Газета New York Post в прошлом августе сообщала, что пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения семьи Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик.