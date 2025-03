https://ria.ru/20250304/tramp-2002868235.html

Трамп рассказал, чей кокаин нашли в Белом доме

Трамп рассказал, чей кокаин нашли в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп рассказал, чей кокаин нашли в Белом доме

Кокаин, найденный в Белом доме, принадлежал бывшему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру, об этом заявил в интервью The Spectator президент США РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:03:00+03:00

2025-03-04T01:03:00+03:00

2025-03-04T01:03:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

хантер байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002810179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b2a862ec48ca77ca6c1ab4e6c6292f8.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Кокаин, найденный в Белом доме, принадлежал бывшему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру, об этом заявил в интервью The Spectator президент США Дональд Трамп."Ну, либо Джо (Байден — Прим. ред.), либо Хантер. Может быть, и Джо", — заявил он, комментируя инцидент с кокаином.Трамп добавил, все отпечатки пальцев на месте, где нашли кокаин, были стерты. При этом он пообещал разобраться в инциденте."Я собираюсь разобраться в этом, потому что там произошло... что-то плохое." — заявил президент США.Секретная служба 2 июля 2023 года обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.Полиция 13 июля прошлого года сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.Газета New York Post в прошлом августе сообщала, что пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения семьи Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002349839.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001053849.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден