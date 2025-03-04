https://ria.ru/20250304/tramp-2002866053.html
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:30:00+03:00
2025-03-04T00:30:00+03:00
2025-03-04T00:41:00+03:00
китай
пекин
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002810179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b2a862ec48ca77ca6c1ab4e6c6292f8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из текста опубликованного указа главы государства."Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Трампа в отношении пошлин на товары из Китая.В документе подчеркивается, что США обвиняют Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002861765.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002810179_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_475af1d88b4e9ea6ceb699050845a818.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, Пекин, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20 процентов