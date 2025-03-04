https://ria.ru/20250304/tramp-2002866053.html

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:30:00+03:00

2025-03-04T00:30:00+03:00

2025-03-04T00:41:00+03:00

китай

пекин

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из текста опубликованного указа главы государства."Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Трампа в отношении пошлин на товары из Китая.В документе подчеркивается, что США обвиняют Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002861765.html

китай

пекин

сша

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китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады