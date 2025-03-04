Рейтинг@Mail.ru
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 04.03.2025 (обновлено: 00:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tramp-2002866053.html
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:30:00+03:00
2025-03-04T00:41:00+03:00
китай
пекин
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002810179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b2a862ec48ca77ca6c1ab4e6c6292f8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из текста опубликованного указа главы государства."Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Трампа в отношении пошлин на товары из Китая.В документе подчеркивается, что США обвиняют Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002861765.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002810179_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_475af1d88b4e9ea6ceb699050845a818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, Пекин, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20 процентов

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, следует из текста опубликованного указа главы государства.
"Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Трампа в отношении пошлин на товары из Китая.
В документе подчеркивается, что США обвиняют Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп заявил, что у Мексики и Канады нет шансов избежать пошлин
Вчера, 23:24
 
КитайПекинСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала