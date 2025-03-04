https://ria.ru/20250304/tramp-2002865591.html

Лукьянов оценил желание Трампа отчитаться о завершении конфликта на Украине

Лукьянов оценил желание Трампа отчитаться о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Лукьянов оценил желание Трампа отчитаться о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы как можно быстрее отчитаться о завершении конфликта на Украине, но России нужно как минимум освободить... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:25:00+03:00

2025-03-04T00:25:00+03:00

2025-03-04T00:25:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

федор лукьянов

вооруженные силы украины

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы как можно быстрее отчитаться о завершении конфликта на Украине, но России нужно как минимум освободить Курскую область от напавших на этот регион военных ВСУ, заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Лукьянов в интервью aif.ru подчеркнул, что, судя по переговорам России и США в Эр-Рияде, диалог между странами идет не только об урегулировании конфликта на Украине. В первую очередь стороны разговаривают о новой модели взаимоотношений, которая включает в себя среди прочего вопросы Ближнего Востока, Сирии, Ирана. "Что же касается Украины, то тут да, мне кажется, что Трамп заинтересован в том, чтобы как можно быстрее остановить эту войну и об этом отчитаться. Я обещал - я сделал. Кровь больше не льется, не гибнут великолепные молодые люди, ни те, ни другие. Россия же сейчас, поскольку явно недовыполнены цели, останавливаться не готова", - сказал он. Директор по научной работе клуба "Валдай" отметил, что в цели России входит как минимум "очищение" Курской области. "Но я думаю, что даже и другие есть некие рубежи. Поэтому в этом смысле срыв американских переговоров с Украиной вписывается в то, что Россию на данный момент устраивает", - добавил Лукьянов. По его словам, после перепалки президента США и Владимира Зеленского в Вашингтоне отношение американцев к Украине ухудшилось, в связи с чем у Трампа появилось больше "психологических и политических оснований вести предметный разговор с Россией". Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860970.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, федор лукьянов, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай"