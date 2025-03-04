https://ria.ru/20250304/tramp-2002841235.html

Трамп научит немцев логике и реальной геополитике

Трамп научит немцев логике и реальной геополитике - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп научит немцев логике и реальной геополитике

Немцы любят логику, то есть считают себя логически мыслящим народом (и другие думают о них так же). Но в последние годы в этом все больше сомнений: порой... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:00:00+03:00

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Немцы любят логику, то есть считают себя логически мыслящим народом (и другие думают о них так же). Но в последние годы в этом все больше сомнений: порой складывается впечатление, что германская элита следует какой-то абсолютно шизофренической, оторванной от реальности логике. Не отстают от машинистов "локомотива Европы" и атлантисты из других европейских стран.Напомним: еще в последний день февраля 2022-го Олаф Шольц объявил в бундестаге, что в истории Европы наступила Zeitenwende, то есть "смена эпох", поворотный момент. Канцлер имел в виду необходимость укрепления безопасности, пересмотр внешней политики, в том числе отношений с партнерами, в первую очередь с Россией, которая стала угрозой — "после коварного вторжения Путина на Украину". Спустя три года германские элиты полны решимости ответить на новый "поворотный момент": если Трамп хочет бросить Украину, то Европа обещает ей полную поддержку в противоборстве с Россией, а сменщик Шольца — будущий канцлер Мерц — даже говорит о необходимости достижения независимости от США (продолжая, впрочем, уверять в приверженности атлантической солидарности). То есть ведомая немцами Европа готова не только взять на себя всю полноту ответственности за свою судьбу (включая заботу о собственной безопасности), но и самостоятельно продолжать конфликт с Россией на Украине?Европейцы усиленно делают вид, что так оно и есть, ведь если не остановить русских на Украине, то они нападут на Европу. Раньше о "русской угрозе" непосредственно Старому Свету в основном говорили самые радикальные европейские русофобы и прибалты с поляками, но в прошедшие выходные уже даже Макрон заявил, что "если никто не остановит Россию на Украине, то следующим шагом станет вторжение в Молдавию, а затем, возможно, и в Румынию", то есть Россия нападет на НАТО. Подобные "прогнозы" нужны европейским лидерам для того, чтобы убедить Трампа не отказываться от поддержки Украины: сдадите Киев — и вам придется отправлять американских солдат умирать под Бухарестом, Варшавой, а потом и Берлином. Но в картине мира Трампа Россия не угрожает ЕС, а в способность Европы самостоятельно воевать с русскими за Украину он не верит. Как и в ключевой тезис европейских атлантистов о том, что Украина — это Европа, а значит, Россия уже напала на Европу, на Запад, и США просто не могут отойти в сторону.Вся энергия европейских лидеров сейчас направлена на то, чтобы остановить разворот Трампа, убедив его в том, что Россия находится в тяжелом положении и нужно еще поднажать, чтобы принудить ее к миру на выгодных для Запада условиях. "Давайте поможем Украине воевать с русскими еще год, и тогда они начнут умолять о мире" — это не рассуждения о европейской стратегии, а прямая цитата из интервью американского госсекретаря Марко Рубио, в котором он рассказал о своем разговоре с одним из европейских коллег. Рубио привел эти слова для подтверждения своего утверждения, что у европейцев нет никакого плана мирного урегулирования на Украине. Все так, но у них нет и плана войны без американской поддержки. А с ней огромные проблемы: даже если Трамп не пригрозит остановкой военной помощи Киеву, он точно не даст никаких гарантий "европейским миротворцам" на Украине, что ставит крест даже на теоретических планах их размещения в тылу украинских войск.Как бы Европа ни пыталась доказать свою способность к самостоятельности, она сама не верит в это. И дело не в отсутствии денег для содержания Украины (деньги найти можно), не в отсутствии необходимого количества вооружений и снарядов (можно передать часть стоящего на вооружении, а также нарастить производство и закупки в США, Южной Корее и других странах). Дело в отсутствии воли и самостоятельности. Если Соединенные Штаты решат затушить украинский конфликт и договорятся об этом с Россией, Европа никак не сможет им помешать — и европейцы это прекрасно понимают. Поэтому и делают ставку на попытку изменить позицию Трампа, запугав его последствиями "уступок России". Но попутно сетуют на то, что дошли до такой жизни: "Как так вышло, что 500 миллионов европейцев умоляют 300 миллионов американцев защитить их от 144 миллионов русских?"Этот риторический вопрос польского премьера Туска очень понравился многим немецким политикам, в том числе однопартийцам будущего канцлера Мерца. Однако, повторяя его, они даже не задумываются о полнейшей абсурдности логики Туска — о какой защите вообще может идти речь?Тридцать пять лет назад русские контролировали всю Восточную Европу — и ушли из нее по доброй воле, пусть и вследствие кризиса в собственном государстве. Потом развалилась большая Россия, СССР, — и Запад начал осваивать так называемое постсоветское пространство. Европейский союз и НАТО поглотили не только восточноевропейские страны, но и часть бывших советских республик (Прибалтику), а также нацелились на Украину и Закавказье. То есть Запад сознательно перешел все наши красные линии, а когда столкнулся с ответной реакцией Москвы, тут же закричал об агрессии, империализме и угрозе своей безопасности.Особенно интересно слышать подобные утверждения от немцев, объединение которых стало возможным благодаря согласию русских. И теперь немцы считают Украину Европой, то есть своей, и удивляются тому, что русские с этим категорически не согласны. И умоляют американцев отвоевать Украину у русских, чтобы включить ее в состав Евросоюза, выставляя это как защиту Европы от русской агрессии? Где тут логика?Настоящим немцем проявляет себя как раз Дональд Трамп — сын уроженца Баварии. Он абсолютно логично говорит Берлину (и всем остальным европейцам): если вы хотите забрать себе Украину, то самостоятельно воюйте за нее с русскими, Америка на это больше не подписывается. И если не можете — а вы не можете, — то, будьте добры, постойте в сторонке, пока я попробую договориться с Путиным об Украине (и не только). Вам не нравится ее нейтрализация, вы считаете ее Европой? Ну так вперед, воюйте с Путиным.И германским политикам (конечно, из числа системных) нечего ему возразить — придется слушаться и брать уроки логики у старика Дональда. И смириться с потерей Украины — чужого, которое пытались выдать за свое.

https://ria.ru/20250227/nato-2001959617.html

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аналитика, в мире, европа, украина, дональд трамп, сша