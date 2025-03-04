https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html

В Китае растет интерес к товарам из России, заявил Титов

В Китае растет интерес к товарам из России, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025

В Китае растет интерес к товарам из России, заявил Титов

Мода на все российское в Китае возвращается, растет интерес к товарам из РФ, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:54:00+03:00

2025-03-04T06:54:00+03:00

2025-03-04T06:54:00+03:00

экономика

китай

россия

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Мода на все российское в Китае возвращается, растет интерес к товарам из РФ, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Сейчас мы наращиваем то, что упустили в 1990-е. Все российское всегда было популярно в Китае, и сейчас мода на нашу культуру возвращается, как в 1950-е, 1960-е годы", - сказал Титов. Он отметил, что в настоящее время виден интерес и к российским товарам, в Китае создаются сети по их продаже. Хорошим показателем популярности российских товаров, по словам Титова, стало то, что их начинают подделывать.

https://ria.ru/20250304/titov-2002882575.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития