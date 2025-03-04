https://ria.ru/20250304/syzran-2002888554.html

БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани

БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани - РИА Новости, 04.03.2025

БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани

БПЛА атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:48:00+03:00

2025-03-04T07:48:00+03:00

2025-03-04T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

вячеслав федорищев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932062621_142:0:3044:1633_1920x0_80_0_0_4b37038acc594bdc359809ce24f709d4.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. БПЛА атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет", — написал он.Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили в небе над Самарской областью два БПЛА. Всего над шестью регионами сбили 18 украинских беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002884138.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, министерство обороны рф (минобороны рф)