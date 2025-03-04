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БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 04.03.2025 (обновлено: 09:29 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/syzran-2002888554.html
БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани
БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани - РИА Новости, 04.03.2025
БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани
БПЛА атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:48:00+03:00
2025-03-04T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. БПЛА атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет&quot;, — написал он.Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили в небе над Самарской областью два БПЛА. Всего над шестью регионами сбили 18 украинских беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002884138.html
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самарская область, вячеслав федорищев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани

Федорищев: БПЛА атаковали одно из промпредприятий Сызрани

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль противопожарной службы
Автомобиль противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. БПЛА атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет", — написал он.

Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили в небе над Самарской областью два БПЛА. Всего над шестью регионами сбили 18 украинских беспилотников.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьВячеслав ФедорищевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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