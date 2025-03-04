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Бригадный священник вернулся в строй после ранения в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Бригадный священник вернулся в строй после ранения в Курской области
Бригадный священник вернулся в строй после ранения в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
Бригадный священник вернулся в строй после ранения в Курской области
Бригадный священник иерей Сергий (Качев) рассказал РИА Новости, что с первых дней спецоперации находится на передовой вместе с десантниками уссурийской 83-й... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:37:00+03:00
2025-03-04T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
мариуполь
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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Бригадный священник иерей Сергий (Качев) рассказал РИА Новости, что с первых дней спецоперации находится на передовой вместе с десантниками уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе российской группировки войск "Север", и после тяжелого ранения вернулся в строй в Курской области. "Я - штатный помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими, бригадный священник. Я служу в бригаде уже больше десяти лет и с самого начала специальной военной операции с подразделением, с парашютно-десантным батальоном, заходил на тот момент на одно из самых опасных и важных направлений. Мы заходили на Мариуполь", - сказал он. По его словам, в Мариуполе он получил тяжелое ранение, больше года находился в госпиталях и перенес 13 операций и реабилитацию. "После восстановления... когда бригада работала на других направлениях, для духовного окормления приезжал крестить, исповедовать, причащать, благословлять (военнослужащих - ред.)", - добавил иерей. Собеседник агентства отметил, что за время служения в бригаде во время боевых действий покрестил много военнослужащих. "Когда началась мобилизация, приходили люди с "гражданки", скажем так, выяснялось, что многие были некрещенные, и мы в различных условиях ... в блиндажах и окопах совершали таинство крещения, таинство исповеди и причастия", - рассказал священослужитель. Священник добавил, что в данный момент находится в бригаде и выполняет свои задачи. "На войне все чувствуют страх, и это не постыдное чувство страха, это то чувство, которое помогает выжить, сохранить себя и выполнить задачу. И очень важно, чтобы у бойца в этот момент был какой-то внутренний стержень. А когда этот стержень основывается на вере в Бога, это придает ему уверенности. Боец знает, что он идет с Богом в бой, он делает правое дело", - дополнил отец Сергий.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002883197.html
https://ria.ru/20250304/dzerzhinsk-2002880560.html
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курская область, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Мариуполь
Бригадный священник вернулся в строй после ранения в Курской области

Бригадный священник Сергий вернулся в строй в Курской области после ранения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Бригадный священник иерей Сергий (Качев) рассказал РИА Новости, что с первых дней спецоперации находится на передовой вместе с десантниками уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе российской группировки войск "Север", и после тяжелого ранения вернулся в строй в Курской области.
"Я - штатный помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими, бригадный священник. Я служу в бригаде уже больше десяти лет и с самого начала специальной военной операции с подразделением, с парашютно-десантным батальоном, заходил на тот момент на одно из самых опасных и важных направлений. Мы заходили на Мариуполь", - сказал он.
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По его словам, в Мариуполе он получил тяжелое ранение, больше года находился в госпиталях и перенес 13 операций и реабилитацию.
"После восстановления... когда бригада работала на других направлениях, для духовного окормления приезжал крестить, исповедовать, причащать, благословлять (военнослужащих - ред.)", - добавил иерей.
Собеседник агентства отметил, что за время служения в бригаде во время боевых действий покрестил много военнослужащих.
"Когда началась мобилизация, приходили люди с "гражданки", скажем так, выяснялось, что многие были некрещенные, и мы в различных условиях ... в блиндажах и окопах совершали таинство крещения, таинство исповеди и причастия", - рассказал священослужитель.
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Священник добавил, что в данный момент находится в бригаде и выполняет свои задачи.
"На войне все чувствуют страх, и это не постыдное чувство страха, это то чувство, которое помогает выжить, сохранить себя и выполнить задачу. И очень важно, чтобы у бойца в этот момент был какой-то внутренний стержень. А когда этот стержень основывается на вере в Бога, это придает ему уверенности. Боец знает, что он идет с Богом в бой, он делает правое дело", - дополнил отец Сергий.
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