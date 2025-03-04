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ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2025
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14:58 04.03.2025 (обновлено: 14:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/svr-2002982450.html
ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР
ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2025
ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР
Европейская тоталитарно-либеральная элита опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа, после "атаки" на претендента на пост президента... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:58:00+03:00
2025-03-04T14:59:00+03:00
в мире
румыния
россия
кэлин джеорджеску
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Европейская тоталитарно-либеральная элита опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа, после "атаки" на претендента на пост президента Румынии Кэлина Джеорджеску можно прогнозировать новые попытки подавить инакомыслие в ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джеорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом - предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", - говорится в сообщении.
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в мире, румыния, россия, кэлин джеорджеску, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Румыния, Россия, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР

СВР: после дискредитации Джеорджеску в Румынии ЕС примется за Венгрию

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Европейская тоталитарно-либеральная элита опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа, после "атаки" на претендента на пост президента Румынии Кэлина Джеорджеску можно прогнозировать новые попытки подавить инакомыслие в ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джеорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом - предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", - говорится в сообщении.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране
27 февраля, 19:41
 
В миреРумынияРоссияКэлин ДжеорджескуЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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