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ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР

ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2025

ЕС не остановится на Румынии в попытке подавить инакомыслие, заявили в СВР

Европейская тоталитарно-либеральная элита опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа, после "атаки" на претендента на пост президента... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:58:00+03:00

2025-03-04T14:58:00+03:00

2025-03-04T14:59:00+03:00

в мире

румыния

россия

кэлин джеорджеску

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Европейская тоталитарно-либеральная элита опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа, после "атаки" на претендента на пост президента Румынии Кэлина Джеорджеску можно прогнозировать новые попытки подавить инакомыслие в ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джеорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом - предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html

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в мире, румыния, россия, кэлин джеорджеску, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)