https://ria.ru/20250304/svr-2002979324.html

За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР

За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2025

За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР

За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:43:00+03:00

2025-03-04T14:43:00+03:00

2025-03-04T17:30:00+03:00

румыния

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

в мире

кэлин джеорджеску

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003024641_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_73e4a5587e5670c8a3247f26696b6e08.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По имеющимся в СВР России данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 г., потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае", — отметили в спецслужбе.Как отмечается, еврочиновник пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании.По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на таких консервативных лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и претендующий на пост президента Джорджеску. Из-за этого евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", открыто поддерживающим Трампа и отказывающимся следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит."Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", — подчеркнули в СВР.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. В ноябре 2024 года лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года.Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.

https://ria.ru/20250304/svr-2002982450.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, кэлин джеорджеску