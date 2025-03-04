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За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР
За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2025
За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР
За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:43:00+03:00
2025-03-04T14:43:00+03:00
2025-03-04T17:30:00+03:00
румыния
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По имеющимся в СВР России данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 г., потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае", — отметили в спецслужбе.Как отмечается, еврочиновник пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании.По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на таких консервативных лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и претендующий на пост президента Джорджеску. Из-за этого евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", открыто поддерживающим Трампа и отказывающимся следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит."Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", — подчеркнули в СВР.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. В ноябре 2024 года лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года.Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.
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румыния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, кэлин джеорджеску
Румыния, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире, Кэлин Джеорджеску
За обвинением кандидата в президенты Румынии стоит Евросоюз, заявили в СВР
СВР: решение прокуратуры Румынии по обвинению Джорджеску продиктовано ЕС
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«
"По имеющимся в СВР России данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 г., потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае", — отметили в спецслужбе.
Как отмечается, еврочиновник пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании.
По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на таких консервативных лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и претендующий на пост президента Джорджеску. Из-за этого евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", открыто поддерживающим Трампа и отказывающимся следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит.
«
"Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается "консервативного разворота Европы" под влиянием Трампа. В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах. После "атаки на Джорджеску" можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы", — подчеркнули в СВР.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
В ноябре 2024 года лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО
и США
. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.