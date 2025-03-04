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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 04.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Садовое и Михайловка Херсонской области и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:40:00+03:00

2025-03-04T12:40:00+03:00

2025-03-04T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Садовое и Михайловка Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность