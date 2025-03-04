https://ria.ru/20250304/svo-2002941240.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.03.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:38:00+03:00
2025-03-04T12:38:00+03:00
2025-03-04T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674011_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b6a16abb605b257c4c0aaa447156602a.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674011_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a939d96fad7a5d2fb4fa03d9cd9d17f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Запада"