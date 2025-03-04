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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.03.2025
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12:38 04.03.2025 (обновлено: 12:43 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/svo-2002941240.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.03.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:38:00+03:00
2025-03-04T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
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22 июня 2022, 17:18
 
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