https://ria.ru/20250304/svo-2002941240.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.03.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:38:00+03:00

2025-03-04T12:38:00+03:00

2025-03-04T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 255 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность