Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО
Тюменский суд отказался передать долги наследникам бойца, погибшего на СВО
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что 3 мая 2023 года мужчина оформил кредитную карту в "Тинькофф Банке", обязанности по договору выполнял ненадлежащим образом - образовалась задолженность. 25 июня 2024 года банк по договору передал права требования по кредитному договору агентству по урегулированию споров, который в связи со смертью должника решил взыскать деньги с его наследников.
"Рассмотрено дело по иску ООО ПКО "Агентство по урегулированию споров" к администрации Ялуторовского района Тюменской области, Татьяне М. о взыскании задолженности по договору кредитной карты за счет наследственного имущества в сумме 255 879 рублей. А. умер в Донецкой Народной Республике, смерть наступила при выполнении задач в ходе специальной военной операции… Исковые требования оставлены без удовлетворения", - следует из сообщения.
Отмечается, что при принятии решения по иску суд руководствовался федеральным законом, которым установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода.
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