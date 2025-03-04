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Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО - РИА Новости, 04.03.2025
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10:35 04.03.2025 (обновлено: 10:58 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/sud-2002910724.html
Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО
Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО - РИА Новости, 04.03.2025
Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО
Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:35:00+03:00
2025-03-04T10:58:00+03:00
тюменская область
ялуторовский район
донецкая народная республика
тинькофф. кредитные системы
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Суд установил, что 3 мая 2023 года мужчина оформил кредитную карту в "Тинькофф Банке", обязанности по договору выполнял ненадлежащим образом - образовалась задолженность. 25 июня 2024 года банк по договору передал права требования по кредитному договору агентству по урегулированию споров, который в связи со смертью должника решил взыскать деньги с его наследников. "Рассмотрено дело по иску ООО ПКО "Агентство по урегулированию споров" к администрации Ялуторовского района Тюменской области, Татьяне М. о взыскании задолженности по договору кредитной карты за счет наследственного имущества в сумме 255 879 рублей. А. умер в Донецкой Народной Республике, смерть наступила при выполнении задач в ходе специальной военной операции… Исковые требования оставлены без удовлетворения", - следует из сообщения. Отмечается, что при принятии решения по иску суд руководствовался федеральным законом, которым установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода.
https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html
тюменская область
ялуторовский район
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тюменская область, ялуторовский район, донецкая народная республика, тинькофф. кредитные системы, происшествия
Тюменская область, Ялуторовский район, Донецкая Народная Республика, Тинькофф. Кредитные Системы, Происшествия
Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО

Тюменский суд отказался передать долги наследникам бойца, погибшего на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что 3 мая 2023 года мужчина оформил кредитную карту в "Тинькофф Банке", обязанности по договору выполнял ненадлежащим образом - образовалась задолженность. 25 июня 2024 года банк по договору передал права требования по кредитному договору агентству по урегулированию споров, который в связи со смертью должника решил взыскать деньги с его наследников.
Вывеска одного и отделений Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
1 февраля, 14:45
"Рассмотрено дело по иску ООО ПКО "Агентство по урегулированию споров" к администрации Ялуторовского района Тюменской области, Татьяне М. о взыскании задолженности по договору кредитной карты за счет наследственного имущества в сумме 255 879 рублей. А. умер в Донецкой Народной Республике, смерть наступила при выполнении задач в ходе специальной военной операции… Исковые требования оставлены без удовлетворения", - следует из сообщения.
Отмечается, что при принятии решения по иску суд руководствовался федеральным законом, которым установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода.
Вывеска ОТП банка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря 2024, 18:17
 
Тюменская областьЯлуторовский районДонецкая Народная РеспубликаТинькофф. Кредитные СистемыПроисшествия
 
 
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