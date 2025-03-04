https://ria.ru/20250304/sud-2002910724.html

Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО

Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО - РИА Новости, 04.03.2025

Тюменский суд защитил от коллекторов наследников бойца, погибшего на СВО

Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:35:00+03:00

2025-03-04T10:35:00+03:00

2025-03-04T10:58:00+03:00

тюменская область

ялуторовский район

донецкая народная республика

тинькофф. кредитные системы

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Ялуторовский районный суд в Тюменской области отказал коллекторской компании в удовлетворении иска о возврате долгов к наследникам погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Суд установил, что 3 мая 2023 года мужчина оформил кредитную карту в "Тинькофф Банке", обязанности по договору выполнял ненадлежащим образом - образовалась задолженность. 25 июня 2024 года банк по договору передал права требования по кредитному договору агентству по урегулированию споров, который в связи со смертью должника решил взыскать деньги с его наследников. "Рассмотрено дело по иску ООО ПКО "Агентство по урегулированию споров" к администрации Ялуторовского района Тюменской области, Татьяне М. о взыскании задолженности по договору кредитной карты за счет наследственного имущества в сумме 255 879 рублей. А. умер в Донецкой Народной Республике, смерть наступила при выполнении задач в ходе специальной военной операции… Исковые требования оставлены без удовлетворения", - следует из сообщения. Отмечается, что при принятии решения по иску суд руководствовался федеральным законом, которым установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода.

https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html

https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html

тюменская область

ялуторовский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, ялуторовский район, донецкая народная республика, тинькофф. кредитные системы, происшествия