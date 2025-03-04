https://ria.ru/20250304/sud-2002885497.html

Суд исключил допнаказание экс-главе ГУМЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Суд исключил допнаказание экс-главе ГУМЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 04.03.2025

Суд исключил допнаказание экс-главе ГУМЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции исключил допнаказание из формулировки об освобождении от наказания по статье "Халатность" бывшему главе ГУ МЧС... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:52:00+03:00

2025-03-04T06:52:00+03:00

2025-03-04T06:52:00+03:00

происшествия

кемерово

александр мамонтов

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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции исключил допнаказание из формулировки об освобождении от наказания по статье "Халатность" бывшему главе ГУ МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву, сообщила РИА Новости адвокат Мамонтова Евгения Гулевич. В марте 2024 года суд апелляционной инстанции освободил из СИЗО Мамонтова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока, а с формулировкой об оправдании. Мамонтова освободили от наказания в связи с истечением срока давности по одной статье ("Халатность"). "По 293 статье ("Халатность") у него было наказание основное – лишение свободы и дополнительное (в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий – ред.). Его от основного освободили, но не указали, что также освобождают от дополнительного наказания. По 160 статье осталось это наказание (дополнительное). По "халатности" освободили от наказания еще в суде апелляционной инстанции в связи с истечением срока давности. Мы обратились в суд (Восьмой кассационный – ред.). Суд уточнил этот момент", – рассказала Гулевич РИА Новости. Адвокат пояснила, что суд кассационной инстанции также исключил дополнительное наказание Григорию Терентьеву. В июне 2023 года Центральный районный суд Кемерова приговорил Мамонтова к 10,5 годам, а Терентьева к 8,5 годам колонии общего режима, а также запретил на два года занимать должности на государственной службе. В настоящее время оба фигуранта уже вышли на свободу. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20250225/sud-2001399300.html

https://ria.ru/20241114/sud-1983680461.html

кемерово

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происшествия, кемерово, александр мамонтов