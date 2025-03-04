https://ria.ru/20250304/sud-2002865375.html

"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность

"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность - РИА Новости, 04.03.2025

"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:19:00+03:00

2025-03-04T00:19:00+03:00

2025-03-04T00:19:00+03:00

москва

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление министерства юстиции РФ удовлетворено", - сказали в суде. Министерство юстиции РФ просило признать организацию прекратившей свою деятельность и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно данным из открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на февраль 2025 года, организация не ведет деятельность.

https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, министерство юстиции рф (минюст россии)