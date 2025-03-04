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"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность - РИА Новости, 04.03.2025
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00:19 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/sud-2002865375.html
"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность
"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность - РИА Новости, 04.03.2025
"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность
Останкинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:19:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление министерства юстиции РФ удовлетворено", - сказали в суде. Министерство юстиции РФ просило признать организацию прекратившей свою деятельность и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно данным из открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на февраль 2025 года, организация не ведет деятельность.
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москва, министерство юстиции рф (минюст россии)
Москва, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность

Суд прекратил деятельность "Российского союза владельцев немецкой овчарки"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление министерства юстиции РФ удовлетворено", - сказали в суде.
Министерство юстиции РФ просило признать организацию прекратившей свою деятельность и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.
Согласно данным из открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на февраль 2025 года, организация не ведет деятельность.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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