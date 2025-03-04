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На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак - РИА Новости, 04.03.2025
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19:28 04.03.2025 (обновлено: 19:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/stavropole-2003055632.html
На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак
На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак - РИА Новости, 04.03.2025
На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак
Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:28:00+03:00
2025-03-04T19:33:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
бездомные животные
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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело. После инцидента прокуратура провела проверку в сфере ответственного обращения с животными. В 2024 году и по настоящее время зафиксированы неоднократные нападения безнадзорных животных на жителей Ставрополя, в том числе с тяжкими последствиями для жизни и здоровья несовершеннолетних. "По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В связи с выявленными фактами бездействия по сообщениям граждан об агрессивном поведении бродячих собак прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя внесены представления начальнику отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ставрополю, председателю комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Ставрополя, а также главе районной администрации", – говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам проверки прокуратурой края также направлено представление главе Ставрополя.
https://ria.ru/20250304/hakasija-2002894685.html
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002755693.html
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происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), бездомные животные
Происшествия, Ставрополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), бездомные животные
На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак

На Ставрополье завели дело о халатности после нападений бездомных собак на людей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело.
Сотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка
Вчера, 09:01
После инцидента прокуратура провела проверку в сфере ответственного обращения с животными. В 2024 году и по настоящее время зафиксированы неоднократные нападения безнадзорных животных на жителей Ставрополя, в том числе с тяжкими последствиями для жизни и здоровья несовершеннолетних.
"По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В связи с выявленными фактами бездействия по сообщениям граждан об агрессивном поведении бродячих собак прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя внесены представления начальнику отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ставрополю, председателю комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Ставрополя, а также главе районной администрации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки прокуратурой края также направлено представление главе Ставрополя.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 14:15
 
ПроисшествияСтавропольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)бездомные животные
 
 
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