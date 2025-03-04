На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак
На Ставрополье завели дело о халатности после нападений бездомных собак на людей
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело.
После инцидента прокуратура провела проверку в сфере ответственного обращения с животными. В 2024 году и по настоящее время зафиксированы неоднократные нападения безнадзорных животных на жителей Ставрополя, в том числе с тяжкими последствиями для жизни и здоровья несовершеннолетних.
"По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В связи с выявленными фактами бездействия по сообщениям граждан об агрессивном поведении бродячих собак прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя внесены представления начальнику отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ставрополю, председателю комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Ставрополя, а также главе районной администрации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки прокуратурой края также направлено представление главе Ставрополя.
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