https://ria.ru/20250304/stavropole-2003055632.html

На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак

На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак - РИА Новости, 04.03.2025

На Ставрополье возбудили дело после нападений бездомных собак

Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:28:00+03:00

2025-03-04T19:28:00+03:00

2025-03-04T19:33:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

бездомные животные

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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после серии нападений бездомных собак на жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело. После инцидента прокуратура провела проверку в сфере ответственного обращения с животными. В 2024 году и по настоящее время зафиксированы неоднократные нападения безнадзорных животных на жителей Ставрополя, в том числе с тяжкими последствиями для жизни и здоровья несовершеннолетних. "По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В связи с выявленными фактами бездействия по сообщениям граждан об агрессивном поведении бродячих собак прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя внесены представления начальнику отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ставрополю, председателю комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Ставрополя, а также главе районной администрации", – говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам проверки прокуратурой края также направлено представление главе Ставрополя.

https://ria.ru/20250304/hakasija-2002894685.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002755693.html

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происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), бездомные животные