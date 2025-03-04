https://ria.ru/20250304/starbucks-2002983177.html
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 04.03.2025
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:01:00+03:00
2025-03-04T15:01:00+03:00
2025-03-04T15:01:00+03:00
россия
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявка была подана в ведомство 23 мая 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации. В качестве заявителя в документе указан "Старбакс Корпорейшн". Под данным брендом компания хочет производить в России разного вида кофе, легкие закуси, жевательные резинки, вафли и другую продукцию. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucksсеть кофеен Stars Сoffee.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html
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россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Starbucks зарегистрировала товарный знак в России
Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России