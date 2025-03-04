https://ria.ru/20250304/ssha-2003015465.html

Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США

Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США - РИА Новости, 04.03.2025

Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США

Приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны, в частности, ВСУ могут столкнутся с проблемой обслуживания и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:53:00+03:00

2025-03-04T16:53:00+03:00

2025-03-04T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны, в частности, ВСУ могут столкнутся с проблемой обслуживания и нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Рatriot, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Ранее во вторник Шмыгаль заявил, что Украина работает над привлечением от европейских партнеров средств для производства оружия. "У нас есть поставки и остатки соответствующие на складах от разных партнеров. Конечно же, вклад США существенный. В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск ... содержится как раз в плоскости или в секторе обеспечения Patriot", – сказал Шмыгаль во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале. Он уточнил, что речь идет о ремонте и обслуживании Patriot, а также и о поставке боеприпасов к ним. "В принципе, все другие средства, которыми Россия (наносит удары - ред.), мы можем уничтожать другими средствами, которые сегодня имеются на Украине – и созданными Украиной, и теми, которые предоставляют партнеры. Но риск такой присутствует", – отметил он. Тем не менее Шмыгаль выразил уверенность, что Украина "найдет с США варианты, как сделать так, чтобы этот риск не реализовался". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/ssha-2003000808.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, денис шмыгаль, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины