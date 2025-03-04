Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2003015465.html
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США
Приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны, в частности, ВСУ могут столкнутся с проблемой обслуживания и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:53:00+03:00
2025-03-04T16:53:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
денис шмыгаль
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны, в частности, ВСУ могут столкнутся с проблемой обслуживания и нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Рatriot, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Ранее во вторник Шмыгаль заявил, что Украина работает над привлечением от европейских партнеров средств для производства оружия. "У нас есть поставки и остатки соответствующие на складах от разных партнеров. Конечно же, вклад США существенный. В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск ... содержится как раз в плоскости или в секторе обеспечения Patriot", – сказал Шмыгаль во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале. Он уточнил, что речь идет о ремонте и обслуживании Patriot, а также и о поставке боеприпасов к ним. "В принципе, все другие средства, которыми Россия (наносит удары - ред.), мы можем уничтожать другими средствами, которые сегодня имеются на Украине – и созданными Украиной, и теми, которые предоставляют партнеры. Но риск такой присутствует", – отметил он. Тем не менее Шмыгаль выразил уверенность, что Украина "найдет с США варианты, как сделать так, чтобы этот риск не реализовался". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/ssha-2003000808.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, денис шмыгаль, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США

Шмыгаль: приостановка военной помощи США создает риски для системы ПВО Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны, в частности, ВСУ могут столкнутся с проблемой обслуживания и нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Рatriot, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Ранее во вторник Шмыгаль заявил, что Украина работает над привлечением от европейских партнеров средств для производства оружия.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву
Вчера, 16:10
"У нас есть поставки и остатки соответствующие на складах от разных партнеров. Конечно же, вклад США существенный. В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск ... содержится как раз в плоскости или в секторе обеспечения Patriot", – сказал Шмыгаль во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале.
Он уточнил, что речь идет о ремонте и обслуживании Patriot, а также и о поставке боеприпасов к ним. "В принципе, все другие средства, которыми Россия (наносит удары - ред.), мы можем уничтожать другими средствами, которые сегодня имеются на Украине – и созданными Украиной, и теми, которые предоставляют партнеры. Но риск такой присутствует", – отметил он.
Тем не менее Шмыгаль выразил уверенность, что Украина "найдет с США варианты, как сделать так, чтобы этот риск не реализовался".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе заговорили о капитуляции ВСУ для достижения мира на Украине
Вчера, 16:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияДенис ШмыгальДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала