https://ria.ru/20250304/ssha-2003000808.html

WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву

WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025

WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву

Приостановка США военной помощи Киеву незамедлительно скажется на противовоздушной обороне Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:10:00+03:00

2025-03-04T16:10:00+03:00

2025-03-04T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка США военной помощи Киеву незамедлительно скажется на противовоздушной обороне Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой неназванного чиновника. "Это незамедлительно скажется на противовоздушной обороне", - приводит издание слова неназванного чиновника. По данным газеты, украинские войска смогут удерживать линию фронта еще несколько месяцев, если Европа не сможет сразу заполнить брешь, оставленную США. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985350.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002951882.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато