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WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 04.03.2025 (обновлено: 16:37 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ssha-2003000808.html
WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву
WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву
Приостановка США военной помощи Киеву незамедлительно скажется на противовоздушной обороне Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:10:00+03:00
2025-03-04T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка США военной помощи Киеву незамедлительно скажется на противовоздушной обороне Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой неназванного чиновника. "Это незамедлительно скажется на противовоздушной обороне", - приводит издание слова неназванного чиновника. По данным газеты, украинские войска смогут удерживать линию фронта еще несколько месяцев, если Европа не сможет сразу заполнить брешь, оставленную США. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985350.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2002951882.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
WP раскрыла, на чем скажется приостановка США военной помощи Киеву

WP: приостановка США военной помощи Киеву вскоре скажется на ПВО Украины

© Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка США военной помощи Киеву незамедлительно скажется на противовоздушной обороне Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой неназванного чиновника.
"Это незамедлительно скажется на противовоздушной обороне", - приводит издание слова неназванного чиновника.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Киеве рассказали, чем приостановка помощи от США обернется для Украины
Вчера, 15:12
По данным газеты, украинские войска смогут удерживать линию фронта еще несколько месяцев, если Европа не сможет сразу заполнить брешь, оставленную США.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Политолог рассказал, что ждет Киев после перепалки Зеленского с Трампом
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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