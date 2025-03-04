СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными
Economist: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.
"Как мне говорят, пока военные ограничения (президента США Дональда) сводятся к сообщениям в СМИ. Это только начало, но никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной поддержки США не произошло", - написал Кэрролл в социальной сети X со ссылкой на источники.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах подтверждает информацию и сообщает, что никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США на данный момент не произошло.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.