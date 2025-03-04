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СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2002964805.html
СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными
СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными
США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:57:00+03:00
2025-03-04T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщала, что власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных. "Как мне говорят, пока военные ограничения (президента США Дональда) сводятся к сообщениям в СМИ. Это только начало, но никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной поддержки США не произошло", - написал Кэрролл в социальной сети X со ссылкой на источники. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах подтверждает информацию и сообщает, что никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США на данный момент не произошло. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002958730.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными

Economist: США пока не прекратили делиться с Украиной разведданными

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщала, что власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных.
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"Как мне говорят, пока военные ограничения (президента США Дональда) сводятся к сообщениям в СМИ. Это только начало, но никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной поддержки США не произошло", - написал Кэрролл в социальной сети X со ссылкой на источники.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах подтверждает информацию и сообщает, что никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США на данный момент не произошло.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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