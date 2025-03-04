https://ria.ru/20250304/ssha-2002955710.html

Отказ США от помощи Киеву отдаляет решение конфликта, заявил МИД Франции

Отказ США от помощи Киеву отдаляет решение конфликта, заявил МИД Франции - РИА Новости, 04.03.2025

Отказ США от помощи Киеву отдаляет решение конфликта, заявил МИД Франции

Отказ США от помощи Украине отдаляет мирное урегулирование, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, а евродепутат Рафаэль... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:24:00+03:00

2025-03-04T13:24:00+03:00

2025-03-04T13:40:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Отказ США от помощи Украине отдаляет мирное урегулирование, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, а евродепутат Рафаэль Глюксман предложил конфисковать замороженные российские активы и направить их на помощь Киеву. "Если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепит мир или отдалит его? Оно его отдалит", - сказал он в эфире телеканала France 2. Евродепутат Рафаэль Глюксман, в свою очередь, заявил, что Европа "осталась одна" перед конфликтом на Украине, и призвал изъять замороженные российские активы. Заморозку ее активов РФ неоднократно называла воровством. "В течение 80 долгих лет мы жили под прикрытием американского ядерного зонтика. Сегодня мы должны за несколько недель сделать то, чего мы не делали, чего не могли сделать в течение 80 лет: то есть построить нашу собственную оборону, заполнить американский вакуум и помочь Украине сопротивляться. Не просто потому, что мы солидарны с Украиной, но потому, что на карту поставлена наша безопасность как европейцев", - заявил он в эфире радиостанции RMC. По его словам, "Европейский Союз должен конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Франция предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения гарантий безопасности для Украины. По данным источников газеты, предложение было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но оно далеко от согласия. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение.

https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html

https://ria.ru/20250304/moskva-2002936082.html

https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html

https://ria.ru/20250304/rogov-2002884456.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, хдс/хсс, евросоюз