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Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США - РИА Новости, 04.03.2025
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12:06 04.03.2025 (обновлено: 12:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ssha-2002931699.html
Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США
Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США - РИА Новости, 04.03.2025
Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США
Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:06:00+03:00
2025-03-04T12:50:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
антон табах
евросоюз
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Сам факт обсуждения санкций внутри торговых блоков и повышение их с разных сторон только усиливает неопределенность и стимулирует "балканизацию" мировой торговли. Последние события только усилят раскол", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Риск раскола на торговые блоки из-за начатой США торговой войны крайне высок, соглашается директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Страны, против которых были введены пошлины, могут начать объединяться в торговые альянсы", - добавляет он. Балканизация - это процесс распада политических образований, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных субъектов, которые вступают в конфликтные отношения друг с другом.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002890071.html
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экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, антон табах, евросоюз, бкс мир инвестиций
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Антон Табах, Евросоюз, БКС Мир инвестиций
Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США

Экономист Табах: торговая война США приведет к балканизации мировой торговли

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
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США ввели пошлины против Канады и Мексики
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"Сам факт обсуждения санкций внутри торговых блоков и повышение их с разных сторон только усиливает неопределенность и стимулирует "балканизацию" мировой торговли. Последние события только усилят раскол", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Риск раскола на торговые блоки из-за начатой США торговой войны крайне высок, соглашается директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Страны, против которых были введены пошлины, могут начать объединяться в торговые альянсы", - добавляет он.
Балканизация - это процесс распада политических образований, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных субъектов, которые вступают в конфликтные отношения друг с другом.
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ЭкономикаСШАКанадаКитайДональд ТрампАнтон ТабахЕвросоюзБКС Мир инвестиций
 
 
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