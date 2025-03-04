Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США
Экономист Табах: торговая война США приведет к балканизации мировой торговли
Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
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"Сам факт обсуждения санкций внутри торговых блоков и повышение их с разных сторон только усиливает неопределенность и стимулирует "балканизацию" мировой торговли. Последние события только усилят раскол", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Риск раскола на торговые блоки из-за начатой США торговой войны крайне высок, соглашается директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Страны, против которых были введены пошлины, могут начать объединяться в торговые альянсы", - добавляет он.
Балканизация - это процесс распада политических образований, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных субъектов, которые вступают в конфликтные отношения друг с другом.