https://ria.ru/20250304/ssha-2002931699.html

Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США

Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США - РИА Новости, 04.03.2025

Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США

Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:06:00+03:00

2025-03-04T12:06:00+03:00

2025-03-04T12:50:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

антон табах

евросоюз

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Сам факт обсуждения санкций внутри торговых блоков и повышение их с разных сторон только усиливает неопределенность и стимулирует "балканизацию" мировой торговли. Последние события только усилят раскол", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Риск раскола на торговые блоки из-за начатой США торговой войны крайне высок, соглашается директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Страны, против которых были введены пошлины, могут начать объединяться в торговые альянсы", - добавляет он. Балканизация - это процесс распада политических образований, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных субъектов, которые вступают в конфликтные отношения друг с другом.

https://ria.ru/20250304/ssha-2002890071.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html

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экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, антон табах, евросоюз, бкс мир инвестиций