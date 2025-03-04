В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву
WSJ: сделки о ресурсах может не хватить для возобновления помощи США Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что неясно, будет ли подписания Киевом сделки по ресурсам достаточно для США для возобновления поставок военной помощи, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
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По словам чиновника из администрации США, все высокопоставленные советники Трампа из аппарата нацбезопасности согласились с решением о приостановке помощи. Он добавил, что Вашингтону пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений, в которой сомневались в Киеве.
"Трамп решит, что из себя будет представлять демонстрация Украиной серьезности намерений в отношении мирных переговоров..., неясно, будет ли подписания (Владимиром) Зеленским сделки о редких металлах... достаточно для возобновления поставок вооружений", - пишет газета.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.