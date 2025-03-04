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В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
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10:09 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2002903660.html
В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву
В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву
В Вашингтоне заявили, что неясно, будет ли подписания Киевом сделки по ресурсам достаточно для США для возобновления поставок военной помощи, сообщает газета... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:09:00+03:00
2025-03-04T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что неясно, будет ли подписания Киевом сделки по ресурсам достаточно для США для возобновления поставок военной помощи, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. По словам чиновника из администрации США, все высокопоставленные советники Трампа из аппарата нацбезопасности согласились с решением о приостановке помощи. Он добавил, что Вашингтону пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений, в которой сомневались в Киеве. "Трамп решит, что из себя будет представлять демонстрация Украиной серьезности намерений в отношении мирных переговоров..., неясно, будет ли подписания (Владимиром) Зеленским сделки о редких металлах... достаточно для возобновления поставок вооружений", - пишет газета. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Вашингтоне оценили перспективы разморозки военной помощи Киеву

WSJ: сделки о ресурсах может не хватить для возобновления помощи США Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что неясно, будет ли подписания Киевом сделки по ресурсам достаточно для США для возобновления поставок военной помощи, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 08:00
По словам чиновника из администрации США, все высокопоставленные советники Трампа из аппарата нацбезопасности согласились с решением о приостановке помощи. Он добавил, что Вашингтону пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений, в которой сомневались в Киеве.
"Трамп решит, что из себя будет представлять демонстрация Украиной серьезности намерений в отношении мирных переговоров..., неясно, будет ли подписания (Владимиром) Зеленским сделки о редких металлах... достаточно для возобновления поставок вооружений", - пишет газета.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
Вчера, 09:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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