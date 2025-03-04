https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются - РИА Новости, 04.03.2025
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются
Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:47:00+03:00
2025-03-04T04:47:00+03:00
2025-03-04T04:47:00+03:00
сша
россия
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961315291_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_2f47943e8004a621b699b07d3aa99331.jpg
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Начнем с того, что "альянсы и организации, где ведущую роль играют США", на наших глазах шатаются как карточные домики", - заявил Титов. По его словам, это происходит "из-за самих же США".
https://ria.ru/20250304/tramp-2002875833.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961315291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52d70aef74b1736fdd7faea541085461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
США, Россия, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются
Титов: альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются как карточные домики