https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html

Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются

Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются - РИА Новости, 04.03.2025

Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются

Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:47:00+03:00

2025-03-04T04:47:00+03:00

2025-03-04T04:47:00+03:00

сша

россия

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Начнем с того, что "альянсы и организации, где ведущую роль играют США", на наших глазах шатаются как карточные домики", - заявил Титов. По его словам, это происходит "из-за самих же США".

https://ria.ru/20250304/tramp-2002875833.html

сша

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2025

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сша, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития