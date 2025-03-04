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Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются - РИА Новости, 04.03.2025
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04:47 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются - РИА Новости, 04.03.2025
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются
Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:47:00+03:00
2025-03-04T04:47:00+03:00
сша
россия
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Начнем с того, что "альянсы и организации, где ведущую роль играют США", на наших глазах шатаются как карточные домики", - заявил Титов. По его словам, это происходит "из-за самих же США".
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сша, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
США, Россия, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов заявил, что альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются

Титов: альянсы, где ведущую роль играют США, шатаются как карточные домики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Борис Титов. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Альянсы и организации, где ведущую роль играют США, "шатаются как карточные домики", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Начнем с того, что "альянсы и организации, где ведущую роль играют США", на наших глазах шатаются как карточные домики", - заявил Титов.
По его словам, это происходит "из-за самих же США".
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СШАРоссияБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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