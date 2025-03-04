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Советник Трампа обвинил демократов в финансировании конфликта на Украине
Советник Трампа обвинил демократов в финансировании конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Советник Трампа обвинил демократов в финансировании конфликта на Украине
Демократическая партия хочет продолжать тратить миллиарды долларов, финансируя конфликт на Украине, что противоречит американским интересам, заявил советник... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:43:00+03:00
2025-03-04T04:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Демократическая партия хочет продолжать тратить миллиарды долларов, финансируя конфликт на Украине, что противоречит американским интересам, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс. "Вот, что делают демократы: они хотят, чтобы эта война продолжалась вечно. Они хотят продолжать тратить сотни и сотни миллиардов долларов… но это не в американских интересах", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Сакс добавил, что продолжение конфликта на Украине не приносит пользы и самому Киеву, который теряет "сотни тысяч украинцев" и проигрывает на поле боя.
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в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
Советник Трампа обвинил демократов в финансировании конфликта на Украине
Советник Сакс: демократы хотят продолжать финансировать конфликт на Украине