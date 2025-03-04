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В Белом Доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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03:58 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2002876852.html
В Белом Доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
В Белом Доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Белом Доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:58:00+03:00
2025-03-04T03:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели… Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - приводит газета Washington Post заявление представителя Белого дома. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке. По данным Блумберг, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002876687.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
В Белом Доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине

Чиновник Белого дома подтвердил приостановку США отправки военной помощи Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
"Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели… Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - приводит газета Washington Post заявление представителя Белого дома.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
По данным Блумберг, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.
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