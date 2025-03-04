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Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 04.03.2025 (обновлено: 06:18 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002883197.html
Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области
Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области
Украинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области, ссылаясь на состояние здоровья и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:05:00+03:00
2025-03-04T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области, ссылаясь на состояние здоровья и морально-психологическое состояние, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах — оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области. Действие происходит в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области. Часть боевиков объясняют отказ от выполнения задания морально-психологическим состоянием и несоответствием поставленных задач реальным возможностям."Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью: в зоне проведения задач отсутствует связь со смежными подразделениями. Инструктажи по выполнению задания не отвечают реалиям", — говорит на видео украинский сержант. Один из пограничников объяснил отказ страхом лишиться жизни."Согласно статье 402 пункта 4, неповиновение, отказ от выполнения приказа наказывается лишением свободы сроком от пяти до 10 лет. Вы готовы выполнять боевое распоряжение?" — уточняет у него зачитывающий боевое распоряжение.Боевик, назвавшийся лейтенантом Бондаревым, в ответ сослался на морально-психологическое состояние. "Боюсь за свою жизнь", — заявил боевик. Видео также свидетельствует о проблемах с техникой: боевик сообщает, что бронетранспортер не готов к выезду. Некоторые говорят, что не могут выполнить задание в связи с состоянием здоровья. При этом военно-врачебной комиссией все признаны годными к военной службе. "От выполнения данного распоряжения не отказываюсь, но не могу выполнить по состоянию здоровья, а именно в связи с болями в конечностях", — говорит на видео капитан погранслужбы Андрей.Представитель российского силового ведомства ранее заявлял РИА Новости, что "отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их командиры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта. Украинские пленные также рассказывали об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над семьями как над "врагами народа" за отказ идти на фронт.
https://ria.ru/20250304/dzerzhinsk-2002880560.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области

Украинские пограничники отказываются выполнять приказы из-за состояния здоровья

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области, ссылаясь на состояние здоровья и морально-психологическое состояние, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Видео агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На кадрах — оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области. Действие происходит в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области. Часть боевиков объясняют отказ от выполнения задания морально-психологическим состоянием и несоответствием поставленных задач реальным возможностям.
"Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью: в зоне проведения задач отсутствует связь со смежными подразделениями. Инструктажи по выполнению задания не отвечают реалиям", — говорит на видео украинский сержант.
Один из пограничников объяснил отказ страхом лишиться жизни.
"Согласно статье 402 пункта 4, неповиновение, отказ от выполнения приказа наказывается лишением свободы сроком от пяти до 10 лет. Вы готовы выполнять боевое распоряжение?" — уточняет у него зачитывающий боевое распоряжение.
Боевик, назвавшийся лейтенантом Бондаревым, в ответ сослался на морально-психологическое состояние.
"Боюсь за свою жизнь", — заявил боевик.
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Видео также свидетельствует о проблемах с техникой: боевик сообщает, что бронетранспортер не готов к выезду.
Некоторые говорят, что не могут выполнить задание в связи с состоянием здоровья. При этом военно-врачебной комиссией все признаны годными к военной службе.
"От выполнения данного распоряжения не отказываюсь, но не могу выполнить по состоянию здоровья, а именно в связи с болями в конечностях", — говорит на видео капитан погранслужбы Андрей.
Представитель российского силового ведомства ранее заявлял РИА Новости, что "отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их командиры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта. Украинские пленные также рассказывали об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над семьями как над "врагами народа" за отказ идти на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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