https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002880370.html

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:15:00+03:00

2025-03-04T05:15:00+03:00

2025-03-04T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточняет ведомство. По данным Минобороны, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

https://ria.ru/20250304/bespilotnik-2002880031.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34