https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002879286.html

Военные автоинспекторы группировки "Центр" сбили украинский БПЛА в зоне СВО

Военные автоинспекторы группировки "Центр" сбили украинский БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2025

Военные автоинспекторы группировки "Центр" сбили украинский БПЛА в зоне СВО

Экипаж военной автоинспекции группировки войск "Центр", находясь на выполнении патрулирования по заданному маршруту в зоне СВО, обнаружили и уничтожили... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:51:00+03:00

2025-03-04T04:51:00+03:00

2025-03-04T04:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Экипаж военной автоинспекции группировки войск "Центр", находясь на выполнении патрулирования по заданному маршруту в зоне СВО, обнаружили и уничтожили вражеский БПЛА, рассказал РИА Новости заместитель начальника 124-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Андрей Костицын. "На территории СВО был такой случай при несении службы на маршруте патрулирования. Стояли, работали. Обнаружено было БПЛА противника, который кружился над нами. При приближении его к нам было принято решение открыть огонь на поражение. Были включены средства РЭБ автомобиля. Данный летательный аппарат был удачно поражен. Упал неподалеку буквально от нашего поста", - рассказал военный автоинспектор. По словам Костицына, его группа доехала к месту падения вражеского беспилотника для проверки, так как дрон мог быть заминирован противником и сдетонировать дистанционно. После обезвреживания БПЛА был доставлен в правоохранительные органы для изучения и извлечения из него информационных данных, в том числе видео. Также, как рассказал собеседник агентства, была проведена тренировка под действием личного состава экипажа на маршруте патрулирования при возникновении внезапных ситуаций. "У нас подразделений очень много находится на территории специальной военной операции, соответственно, по районам распределены, у каждого района своя специфическая территория", - добавил военнослужащий. Он уточнил, что в задачи военной автоинспекции в зоне СВО входят сопровождение больших колонн военной техники, негабаритных транспортных средств, обеспечение безопасности дорожного движения на линии боевого соприкосновения, контроль эксплуатации транспортных средств, выявление диверсионно-разведывательных групп. Помимо выполнения основных задач, подразделениями ВАИ регулярно проводятся тренировки по задержанию на дорогах правонарушителей, в том числе условной диверсионно-разведывательной группы противника.

https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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