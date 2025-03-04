https://ria.ru/20250304/sobaki-2003009148.html

Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак

Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 04.03.2025

Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак

Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:31:00+03:00

2025-03-04T16:31:00+03:00

2025-03-04T16:54:00+03:00

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московская область (подмосковье)

россия

мытищи

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости в суде. "Константину Дубинину по приговору назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% дохода в пользу государства", - рассказал собеседник агентства. В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его задержали. Гражданину было предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных). По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.

https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html

https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980904485.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мытищи, мытищинский городской суд