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Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 04.03.2025
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16:31 04.03.2025 (обновлено: 16:54 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/sobaki-2003009148.html
Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак
Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 04.03.2025
Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак
Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:31:00+03:00
2025-03-04T16:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мытищи
мытищинский городской суд
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости в суде. "Константину Дубинину по приговору назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% дохода в пользу государства", - рассказал собеседник агентства. В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его задержали. Гражданину было предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных). По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html
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московская область (подмосковье)
россия
мытищи
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мытищи, мытищинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Мытищи, Мытищинский городской суд
Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак

Водитель, привязавший собак к машине, получил 3,5 года принудительных работ

© Кадр видео из соцсетейМашина с привязанными собаками в Мытищах
Машина с привязанными собаками в Мытищах - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Машина с привязанными собаками в Мытищах
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости в суде.
"Константину Дубинину по приговору назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% дохода в пользу государства", - рассказал собеседник агентства.
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В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его задержали.
Гражданину было предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных).
По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
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