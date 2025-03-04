Суд вынес решение по делу водителя из Мытищ, привязавшего к машине собак
Водитель, привязавший собак к машине, получил 3,5 года принудительных работ
© Кадр видео из соцсетейМашина с привязанными собаками в Мытищах
© Кадр видео из соцсетей
Машина с привязанными собаками в Мытищах
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 3,5 годам принудительных работ водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками, сообщили РИА Новости в суде.
"Константину Дубинину по приговору назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% дохода в пользу государства", - рассказал собеседник агентства.
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В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его задержали.
Гражданину было предъявлено обвинение по пунктам "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных).
По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
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