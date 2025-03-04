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В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи - РИА Новости, 04.03.2025
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10:20 04.03.2025 (обновлено: 10:57 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/smi-2002905942.html
В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи
В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи - РИА Новости, 04.03.2025
В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи
Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы для ВСУ, возможно, уже через несколько дней или недель, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:20:00+03:00
2025-03-04T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы для ВСУ, возможно, уже через несколько дней или недель, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника США.&quot;Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных&quot;, — указано в публикации.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи

CNN: ВСУ ощутят приостановку военной помощи США уже в ближайшие недели

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы для ВСУ, возможно, уже через несколько дней или недель, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника США.
«

"Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных", — указано в публикации.

Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
Вчера, 09:13
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп за месяц у власти развернул США в сторону России, сообщили СМИ
Вчера, 08:40
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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