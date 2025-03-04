https://ria.ru/20250304/smi-2002905942.html

В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи

В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи - РИА Новости, 04.03.2025

В США рассказали, когда ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи

Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы для ВСУ, возможно, уже через несколько дней или недель, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:20:00+03:00

2025-03-04T10:20:00+03:00

2025-03-04T10:57:00+03:00

в мире

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дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы для ВСУ, возможно, уже через несколько дней или недель, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника США."Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных", — указано в публикации.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002892298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины