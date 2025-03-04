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Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения - РИА Новости, 04.03.2025
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09:37 04.03.2025 (обновлено: 10:42 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/smi-2002899121.html
Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения
Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения
Европейские чиновники предлагают Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом США Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:37:00+03:00
2025-03-04T10:42:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейские чиновники предлагают Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом США Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих соратников, например, главу офиса Андрея Ермака, пишет издание Semafor. При этом европейские чиновники не уверены в том, что нужно Белому дому для восстановления отношений с Киевом, отмечается в статье. "Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому нужно пойти на некую уступку или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например, &lt;…&gt; Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды Трампа", — утверждает издание. Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/evropa-2002892712.html
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988425798.html
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в мире, сша, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак
Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения

Semafor: Зеленскому предложили возложить на Ермака вину за разлад с Трампом

© Getty Images / NurPhoto/Sergii KharchenkoАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Sergii Kharchenko
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейские чиновники предлагают Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом США Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих соратников, например, главу офиса Андрея Ермака, пишет издание Semafor.
При этом европейские чиновники не уверены в том, что нужно Белому дому для восстановления отношений с Киевом, отмечается в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 08:48
"Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому нужно пойти на некую уступку или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например, <…> Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды Трампа", — утверждает издание.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Британии неожиданно отреагировали на заявление Трампа о Зеленском
10 декабря 2024, 16:00
 
В миреСШАРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей Ермак
 
 
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