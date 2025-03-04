Зеленскому предложили сделать Ермака козлом отпущения
Semafor: Зеленскому предложили возложить на Ермака вину за разлад с Трампом
© Getty Images / NurPhoto/Sergii KharchenkoАндрей Ермак
© Getty Images / NurPhoto/Sergii Kharchenko
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейские чиновники предлагают Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом США Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих соратников, например, главу офиса Андрея Ермака, пишет издание Semafor.
При этом европейские чиновники не уверены в том, что нужно Белому дому для восстановления отношений с Киевом, отмечается в статье.
"Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому нужно пойти на некую уступку или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например, <…> Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды Трампа", — утверждает издание.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
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